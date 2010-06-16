ВСУ скасував судові рішення щодо «Укртатнафти»

Верховний Суд України скасував судові рішення про зменшення ЗАТ Транснаціональна фінансово-промислова компанія «Укртатнафта» суми відшкодування ПДВ у розмірі понад 46 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні, ВСУ 15 червня 2010 року “задоволено скаргу за винятковими обставинами заступника генерального прокурора України та скасовано незаконні судові рішення, якими було визнано недійсними податкові повідомлення-рішення органу податкової служби про зменшення ЗАТ Транснаціональна фінансово-промислова компанія «Укртатнафта» суми відшкодування ПДВ у розмірі понад 46 млн. грн.”.

Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.