Україна збільшила транзит газу на 41% – Держкомстат

Транзит природного газу територією України в січні-травні 2010 року збільшився на 41,4%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-травні скоротився на 35,5%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-травні збільшилося на 31,9%, а нафти – скоротилося на 25,4%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9%, порівняно з 2008 роком. Транзит нафти територією України в 2009 році скоротився на 11,4%, порівняно з 2008 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу – на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортная система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».