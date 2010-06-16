Кабмін схвалив законопроект про ринок газу
12:39, 16 червня 2010Енергетика
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"Раніше такого закону не було"...
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект про ринок газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.
Він також повідомив, що документ найближчим часом буде передано для розгляду Верховною Радою.
“Я вважаю, що це закон європейського рівня. В ньому узгоджені права держави і споживачів газу, постачальників, транзитерів. Законопроект пройшов відповідну експертизу, зокрема й Європейській Комісії. Раніше у нас такого закону не було, і думаю, що він буде дуже корисним для споживачів”, - сказав Ю.БОЙКО.
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