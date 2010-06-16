ДТЕК увійшла до складу Наглядової ради «Західенерго»

Акціонери енергогенеруючої компанії ВАТ "Західенерго" на позачергових зборах 16 червня відновили склад Наглядової ради товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Енергетична компанія України". Згідно з повідомленням, зокрема, акціонери відкликали з органу управління товариства Володимира ЗІНЕВИЧА, Юрія ТРОФИМЕНКА та Срегея ХРАПКА. Замість них до складу наглядового органу обрано президента НАК "ЕКУ" Петра ОМЕЛЯНОВСЬКОГО, віце-президента Олександра ПОЗНЯКОВА, а також ТОВ "ДТЕК" як юрособа. Переобрані членами Наглядової ради Наталія ГАЙДАМАКА і НАК "ЕКУ" як юрособа.

Довідка УНІАН. ВАТ "Західенерго" експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротвірску та Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт). Статутний фонд ВАТ "Західенерго" складає 127 млн. 905 тис. 410 грн., номінал акції - 10 грн.

Державі належать 70,1% акцій ВАТ, які передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України". Ще 11,4513% акцій компанії контролює ДТЕК.