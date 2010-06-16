Галету затверджено на посаді гендиректора «Західенерго»

Акціонери енергогенеруючої компанії ВАТ «Західенерго» на позачергових зборах 16 червня затвердили на посаді генерального директора Ігоря ГАЛЕТУ, який виконував ці обов`язки з березня у зв`язку з призначенням колишнього гендиректора компанії Петра ОМЕЛЯНОВСЬКОГО президентом НАК «Енергетична компанія України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «Енергетична компанія України».

До призначення на посаду виконуючого обов`язки 62-річний І.ГАЛЕТА був директором з економіки і фінансів компанії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Західенерго» експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт).

Статутний фонд ВАТ «Західенерго» становить 127 млн. 905 тис. 410 грн., номінал акції - 10 грн.

Державі належать 70,1% акцій ВАТ, які передано до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України”. Ще 11,4513% акцій компанії контролює ДТЕК.