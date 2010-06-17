«Укртрансгаз» планує закачати в ПСГ 11,4 млрд. куб. м газу

11:03, 17 червня 2010
Енергетика
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До початку опалювального сезону

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» відповідно до «Плану-графіку підготовки об`єктів ДК «Укртрансгаз» до роботи в осінньо-зимовий період 2010/2011 року», який був затверджений НАК «Нафтогаз України» 27 травня 2010 р., планує закачати в підземні сховища газу (ПСГ) 11,4 млрд. куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що закачування газу розпочато в квітні ц.р. і здійснюється з підвищенням планових показників. Станом на 1 червня компанія закачала в підземні сховища 2,688 млрд. куб. м газу.

Планується, що з урахуванням залишку в сховищах на початок опалювального сезону ДК «Укртрансгаз» накопичить близько 23-25 млрд. куб. м газу.

Також компанія зазначає, що прийнятий план закачування газу в сховища дастьзмогу забезпечити внутрішніх споживачів впродовж опалювального сезону 2010-2011 рр. і виконати всі міжнародні зобов`язання України з транзиту природного газу в країни Європи.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. До складу газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз” входить 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю понад 30 млрд. куб. м.

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