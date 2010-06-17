АМК оштрафував ДК «Укртрансгаз» на 500 тис. грн. за зловживання

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» на 500 тис. грн. за зловживання монопольним становищем на ринку стисненого газу (метану), який використовується як моторне паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення АМК ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, як встановив АМК, з 1 січня 2010 р. ДК «Укртрансгаз» встановив економічно необґрунтовану ціну стисненого природного газу, реалізовуючи його через власну мережу АГНКС.

У цей період вартість одного кубічного метра стисненого природного газу виросла на 48 коп., тоді як рівень закупівельних цін не змінювався з травня 2009 року.

Як показали дослідження комітету, таке збільшення вартості стисненого природного газу відбулося внаслідок безпідставного збільшення витрат компанії на свою діяльність.

Внаслідок цього витрати ДК «Укртрансгаз» на свою діяльність з продажу газу на 300-600 грн. перевищували аналогічні витрати інших учасників цього ринку, які діють в умови конкуренції.

Представник ДК «Укртрансгаз», присутній на засіданні АМК, визнав, що компанія зловживала монопольним становищем, але відзначив, що збільшення ціни стисненого газу було обумовлене збитковістю даного виду діяльності компанії.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.