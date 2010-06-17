Литовська Klaipedos Nafta змінила представника в «Сарматії»

Литовська компанія AB Klaipedos Nafta призначила своїм представником в міжнародній трубопровідній компанії «Сарматія» Арвідаса ДАРУЛІСА замість відкликаного Юргіса АУСРА.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив генеральний директор «Сарматії» Сергій СКРИПКА.

За його словами, відповідний лист про зміну представника литовською KN компанія одержала 16 червня ц.р.

С.Скрипка також відзначив, що Ю.АУСР працював представником AB Klaipedos Nafta в правлінні «Сарматії» з моменту входження литовської компанії в акціонери «Сарматії» у 2008 році.

Він також повідомив, що польська Pern Przyjazn не призначила свого представника в правлінні «Сарматії» замість Марчина ЯСТШЕМБСЬКОГО, який подав у відставку минулого тижня. Проте він не виключив, що представник польської компанії буде призначений сьогодні в ході зборів акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня акціонери «Сарматії» на зборах планують затвердити звіти роботи за минулий рік і план роботи на 2011 р., а також обговорити реалізацію проекту ЄАНТК.

Крім того, акціонери можуть запровадити ротаційне призначення глави правління компанії.

Довідка УНІАН. Міжнародна трубопровідна компанія «Сарматія» була створена влітку 2004 року «Укртранснафтою» і польською Pern «Сарматія». У 2008 році до складу акціонерів компанії були введені нові акціонери з Азербайджану (володіє 24,75% акцій), Грузії (24,75%) і Литви (1%).