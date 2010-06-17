«Нафтогаз» перепідпорядкував торгівлю стисненим газом

НАК «Нафтогаз України» вивела торгівлю стисненим природним газом через мережу АГНКС зі складу ДК «Укртрансгаз» в окреме дочірнє підприємство «Укравтогаз».

Про це кореспондента УНІАН повідомив представник ДК «Укртрансгаз».

За словами співбесідника агентства, нове дочірнє підприємство, як окрема юридична особа, розпочало свою роботу з 1 червня п.р.

Довідка УНІАН. «Укравтогаз» (до реорганізації - філіал ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України») опікується реалізацією стисненого природного газу через мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, яка складається з 89 АГНКС з проектним об`ємом реалізації моторного палива на рівні 682,5 млн. куб. м стисненого газу на рік.