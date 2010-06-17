«Львівдіпронафтохім» і російське «ВНІПІнєфть» реконструюватимуть українські НПЗ

Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «Львівдіпронафтохім», російське ВАТ «ВНІПІнєфть» і Міністерство палива й енергетики України домовилися про співпрацю з реконструкції українських НПЗ.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві палива й енергетики України, відповідний меморандум підписали сьогодні в Одесі на VII щорічній конференції «Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг у країнах СНД і Балтії» заступник міністра палива й енергетики України Ігор КИРЮШІН, генеральний директор «ВНІПІнєфть» Володимир КАПУСТІН і директор «Львівдіпронафтохіму» Валерій КУРЛИЩУК.

Згідно з документом, українська сторона використовує досвід ОАО «ВНІПІнєфть» з організації кредитування спільно з провідними світовими інжиніринговими компаніями (реконструкція Волгоградського НПЗ спільно SNC Lavalin за кредитами канадського пулу банків; реконструкція Пермського НПЗ спільно з АББ Луммус Глобал по кредитах експортно-імпортного банку США; реконструкція ЗАО «Рязанська НПК» спільно з АББ Луммус Глобал за кредитами експортно-імпортного банку США), для проведення реконструкції українських НПЗ із залученням довгострокових кредитних ліній за ефективними ставками кредитування.

Водночас, «ВНІПІнєфть» розгляне можливість виконання інститутом «Львівдіпронафтохім» проектних робіт як підрядника, а також сприятиме у відкритті в Москві представництва «Львівдіпронафтохім»

Як першочерговий об`єкт, сторони розглянуть доцільність реконструкції оливоблоку Кременчуцького НПЗ стосовно забезпечення випуску національних моторних олив для автомобілів класу Євро-4 і Євро-5, наголошується в меморандумі.

Довідка УНІАН. Інститут «Львівдіпронафтохім» - єдине державне підприємство в Україні у сфері нафтопереробки й нафтохімії з проектування капітального будівництва, реконструкції і технічного переоснащення нафтопереробних заводів.

ВАТ «ВНІПІнєфть» провідна російська інжинірингова компанія у сфері нафтогазопереробки, нафтохімії, хімії і облаштування нафтогазових родовищ.

VII щорічна конференція «Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг у країнах СНД і Балтії» проходить 17-18 червня 2010 р. в Одесі. Її організатори – компанія UPECO, міжнародний журнал OilMarket і російське ВАТ «ВНІПІнєфть».