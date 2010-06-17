Російський «Техпостачекспорт» виграв тендер

Російська компанія «Техпостачекспорт» виграла тендер НАЕК «Енергоатом» на закупівлю гексафториду урану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Енергоатома».

Нагадаємо, що на початку березня “Енергоатом” оголосив торги на закупівлю гексафториду природного урану і збагаченого гексафториду, який планується використовувати для перевантаження двох енергоблоків ВВЕР-1000 в 2011-му році і щорічного перевантаження трьох енергоблоків ВВЕР-1000 в 2012-2015 роках.

Як повідомляли УНІАН в компанії, вказані ядерні матеріали планується використовувати в рамках реалізації комерційного контракту з американською компанією Westinghouse.

У 2010 році компанія планує купити 369,5 тонн гексафториду з постачанням у липні і грудні. У період 2011-2014 рр. компанія має намір щорічно купувати 519,6 тонн гексафториду.

Після закупівлі ядерні матеріали планується передати Westinghouse для фабрикації ТВС на заводі американської компанії у Швеції.