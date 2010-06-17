НКРЕ видає «Укртрансгазу» ліцензії

Дозволи видадуть на рік

Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" ліцензії на розподіл і постачання газу за регульованим тарифом. Як повідомили УНІАН в прес-службі комісії, відповідне рішення прийняте 15 червня. Нові ліцензії компанії видадуть на рік, дія колишніх ліцензій збігла 14 червня. Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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