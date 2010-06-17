НКРЕ видає «Укртрансгазу» ліцензії
15:24, 17 червня 2010Енергетика
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Дозволи видадуть на рік
Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" ліцензії на розподіл і постачання газу за регульованим тарифом.
Як повідомили УНІАН в прес-службі комісії, відповідне рішення прийняте 15 червня.
Нові ліцензії компанії видадуть на рік, дія колишніх ліцензій збігла 14 червня.
Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.
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