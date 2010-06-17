БЮТ: втрати становлять п’яту частину золотовалютних резервів України

Відшкодування втрат у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду про передачу компанії "РосУкрЕнерго" 12,1 млрд. куб. м природного газу і штраф на 200 млн. дол. США НАК "Нафтогаз України" складає п'яту частину золотовалютних резервів України

Про це сказано у заяві БЮТ, переданому агентству УНІАН.

"Розмір збитків, нанесених країні цим рішенням, складе близько 5,4 млрд. дол. США. Для порівняння - це п'ята частина усіх наявних золотовалютних резервів України чи майже половина об'єму допомоги МВФ, яку розраховує отримати уряд АЗАРОВА. Обурює спроба ЯНУКОВИЧА позичити під відсотки величезні кошти у Міжнародного валютного фонду, щоб потім значну їх частину через корупційні схеми роздати своєму оточенню", - сказано у заяві.

Як вважають у БЮТ, є усі підстави стверджувати, що нинішня влада разом з "РосУкрЕнерго" "ретельно готувала це свідомо несправедливе по відношенню до України рішення. Відразу після приходу ЯНУКОВИЧА на посаду Президента із Стокгольма були відкликані усі міжнародні юристи, які захищали державні інтереси у справі України проти "РосУкрЕнерго".

Як зазначено у заяві, "забираючи у держави стратегічний запас природного газу, вони добре розуміють можливі наслідки. Зокрема, для закачування у сховища необхідного на зимовий опалювальний сезон об'єму газу НАК "Нафтогаз" вже не матиме ні коштів, ні можливостей. Громадянам доведеться або мерзнути у своїх житлах, або купувати газ у "РосУкрЕнерго" за новою, помноженою на корупцію, ціні".

Окрім того, на думку БЮТ, "Нафтогаз" стане банкротом, а Україна опиниться перед загрозою втрати майна, яке було в управлінні компанії, зокрема газотранспортних мереж і сховищ. Також різко зменшаться золотовалютні резерви або половина коштів від МВФ буде втрачена, "якщо ЯНУКОВИЧ і його найближче оточення заберуть вартість газу у грошовій формі".

БЮТ вважає неприпустимим відродження повномасштабної корупції в державі і його газовій сфері, розкрадання державної власності, "прикриття" владою неохайних угод своїх друзів і спонсорів.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав НАК "Нафтогаз України" повернути "РосУкрЕнерго" 11 млрд. куб. м газу. Цей об'єм газу був вилучений "Нафтогазом" у "РосУкрЕнерго" в 2009 році як компенсація після того, як у результаті підписання прямого контракту між НАК і "Газпромом" у січні 2009 року "РосУкрЕнерго" було виключено з схеми постачань газу в Україну і за її межі. Це зробили за узгодженням з "Газпромом", який володіє 50% "РосУкрЕнерго".

До того ж, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що "РосУкрЕнерго" отримає від "Нафтогазу" додатковий об'єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу у якості неустойки за порушення умов контракту.

Це рішення є продовженням раніше прийнятого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування "РосУкрЕнерго" близько 200 млн. доларів за різні порушення "Нафтогазом" умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.