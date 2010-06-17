«Нафтогаз» та «Бєлнєфтєхім» хочуть створити мережу АЗС в Україні

Україна і Білорусь розглядають можливість створення спільного підприємства (СП) у сфері роздрібної реалізації в Україні світлих нафтопродуктів, вироблених на білоруських НПЗ, а також крупногуртових постачань моторних палив у рамках прямих довгострокових контрактів між держкомпаніями.

Як повідомили УНІАН, у Міністерстві палива і енергетики України, про це сказано у підсумковому протоколі зустрічі представників Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", концерну "Бєлнєфтєхім" і ТОВ "БНК-Україна", що відбулася 17 червня у рамках VII міжнародної конференції "Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг в країнах СНД і Балтії" у м. Одеса.

У документі, який підписали представники українською і білоруською сторін, заступник міністра палива і енергетики України Ігор КІРЮШИН, заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Євген КОРНЕЙЧУК, заступник голови держконцерну "Бєлнєфтєхім" Володимир ВОЛКОВ і гендиректор ТОВ "БНК-Україна" Микола ВАСИЛЕВИЧ, повідомляють про рішення "у термін до 29 червня 2010 р. створити спільну з представників НАК "Нафтогаз України" ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" і концерну "Бєлнєфтєхім" робочу групу для опрацювання питань, пов'язаних з підготовкою бізнес-плану зі створення СП, визначення цілей і завдань функціонування СП, вироблення рішень щодо географічної присутності СП, кількості АЗС і нафтобаз, що залучаються до проекту, обговоренням маршрутів і логістики постачань, інвестпрограми і джерел фінансування проекту".

Окрім того, сторони домовилися до 25 червня 2010 року провести додаткові консультації уповноважених представників НАК "Нафтогаз України" і концерну "Бєлнєфтєхім", ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" для забезпечення підписання прямих довгострокових контрактів на крупногуртові постачання в Україну світлих нафтопродуктів виробництва білоруських НПЗ і початку їх постачань у липні 2010 року

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2010 р.. Рада міністрів Республіки Білорусь прийняла постанову про те, що унітарне підприємство "Виробниче об'єднання "Белоруснєфть" (входить у концерн "Бєлнєфтєхім") створює в Україні дочірнє підприємство ТОВ "Бєлоруснєфть-Україна". Дочірнє підприємство створюють з метою нарощування об'ємів експорту нафтопродуктів виробництва білоруських нафтопереробних заводів, отримання додаткового прибутку від експорту нафтопродуктів, організації роздрібної торгівлі шляхом придбання в Україні мережі автозаправних станцій.

Довідка УНІАН. VII щорічна конференція "Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг в країнах СНД і Балтії" проходить 17-18 червня 2010 р. в Одесі. Її організатори - компанія UPECO, міжнародний журнал OilMarket і російське ВАТ "ВНІПІнєфть".