Угода з РФ допоможе завантажити нафтопровідну систему

Підготовлена угода з Росією щодо транзиту нафти допоможе завантажити додаткові можливості української нафтопровідної системи.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві палива і енергетики України, про це заявив заступник міністра палива і енергетики Ігор КИРЮШИН, виступаючи на VII щорічної конференції "Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг в країнах СНД і Балтії", сьогодні в Одесі.

"Підготовлювана українсько-російська міжурядова угода допоможе гарантовано завантажити додаткові можливості української нафтопровідної системи", - сказав І.КИРЮШИН.

І. КИРЮШИН зазначив, що збільшенню транзитного потенціалу українських нафтопроводів заважають ряд чинників, серед яких зростання постачань російської нафти у нафтопровідних системах "Транснафти" на Далекий Схід і розвиток Балтійської трубопровідної системи. Водночас, динамічне зростання постачань обсягів каспійської нафти, яке відбувається у чорноморському регіоні останніми роками, відкриває нові можливості для української нафтопровідної системи.

"Зараз існують можливості збільшення нафтопровідних постачань на українські НПЗ", - вважає заступник голови Мінпаливенерго.

На його думку, однією з основних причин, які не дозволяють сьогодні українським НПЗ збільшити закупівлі нафтопровідних постачань сировини з РФ і Казахстану, є недостатня глибина переробки і якість нафтопродуктів, що випускаються.

"Ми розраховуємо, що із завершенням проектів модернізації Лисичанського НПЗ, Кременчуцького НПЗ, а також двох західноукраїнських НПЗ (Наддвірнянського і Дрогобицького - УНІАН) стане можливим збільшити нафтопровідні постачання на ці підприємства. Це дозволить різко скоротити імпорт моторних палив, збільшити податкові надходження до бюджету країни, створити нові робочі місця", - підкреслив І. КИРЮШИН.

Він також сказав: "у п'ятирічній перспективі ми бачимо вихід української нафтотранзитной системи на рекордні показники. Це має бути сучасна, гнучка, багатофункціональна нафтотранзитна система, яка забезпечуватиме як інтереси наших партнерів по транзиту, так і українських НПЗ, а значить, і українських споживачів моторних палив".

Нагадаємо, VII щорічна конференція "Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтетрейдинг в країнах СНД і Балтії" проходить 17-18 червня 2010 р. в Одесі. Її організатори - компанія UPECO, міжнародний журнал OilMarket і російське ВАТ "ВНІПІнєфть".

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ "Укртранснафта" (входить в структуру НАК "Нафтогаз України") і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.