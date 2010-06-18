Клюєв підтверджує бажання уряду створити консорціум

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ підтверджує бажання уряду створити газотранспортний консорціум на багатосторонній основі - за участі експортерів, транзитерів і імпортерів газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він повідомив, виступаючи у четвер на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Україна має зацікавленість у модернізації своєї ГТС і збільшення її потужностей для прокачування природного газу до країн Європи. У зв`язку з цим доцільно повернутися до ідеї створення газотранспортного партнерства на багатосторонній основі – тобто участі держав експортерів, транзитерів й імпортерів нафти і газу», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що Україна розраховує на поглиблення кооперації з РФ в ракетно-космічній галузі, авіабудуванні, суднобудуванні, ядерній енергетиці, транспорті, енергетичному і сільськогосподарському машинобудуванні й інших наукоємних секторах економіки.

«Необхідність співпраці між нашими країнами зумовлена історичними, культурними, економічними й багатьма іншими чинниками, які не можна не враховувати», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, у разі розриву економічних зв`язків програють обидві сторони.