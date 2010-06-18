Лавринович: RUE може подати позов до України

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не виключає, що компанія RosUkrEnergo (RUE) може подати позов до України, якщо держава не забезпечить виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі НАК “Нафтобаз України” проти RUE.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.ЛАВРИНОВИЧ відкинув звинувачення деяких політичних сил у тому, що Міністерство юстиції навмисно не захищало інтереси Україну під час розгляду справи у Стокгольмського арбітражу суді. Він підкреслив, що суд розглядав суперечку двох суб’єктів підприємницької діяльності, й тому Мін’юст не мав повноважень самостійно втручатись у судовий процес.

Коментуючи суть спору, О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що його “першопричина лежить в неприхованому бажанні використати ті ресурси, які належать державі, якщо не безпосередньо через державний бюджет, то через ресурси, які належать стовідсотково державній монополії, яка відокремлена від держави”.

Водночас міністр не виключив, що у разі не виконання рішення суду, RUE може подати позов вже до держави Україна. “І тоді вже держава Україна з бюджету повинна буде віддати кошти”, - наголосив він. При цьому, за словами міністра, якщо цього не зробить Україна, то після відповідного рішення суду, це зроблять інші країни, конфіскуючи певну власність нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня компанія CentraGas Holding AG (Австрія), яка є акціонером RosUkrEnergo розповсюдила заяву, згідно з якою, Стокгольмський арбітражний трибунал підтвердив, що спірний обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» з порушенням умов контракту про зберігання газу з RosUkrEnergo, і що «Нафтогаз» зобов’язаний повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, що знаходиться в підземних газових сховищах України, на тих же умовах, як і до вилучення.

Крім того, згідно з повідомленням, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

11 млрд. кубометрів газу були вилучені “Нафтогазом” у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% акцій RosUkrEnergo.