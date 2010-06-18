ВР прийняла законопроект щодо угод про розподіл продукції

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 233 народних депутата з 412, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається внесення окремих змін до Закону “Про угоди про розподіл продукції”, які дозволяють усунути суперечності закону і чітко визначити державу стороною угоди про розподіл продукції та органи державної влади, через які держава діє як учасник такої угоди; визначити уповноважений орган державної влади (Кабінет міністрів України) на укладення угоди про розподіл продукції на території виключної (морської) економічної зони та на континентальному шельфі України тощо.

Змінами до Митного кодексу України пропонується, зокрема, врегулювати питання митного режиму при ввезенні на митну територію вуглеводнів, видобутих на такій митній території України, якою є споруди у виключній (морській) економічній зоні України.

Також пропонується відмежувати режим надрокористування на умовах угод про розподіл продукції від інших загальних та спеціальних режимів надрокористування, врегульованих кодексом чи іншими спеціальними законами.