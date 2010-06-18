Акціонери «Сарматії» можут змінити форму керівництва компанією

Акціонери міжнародної трубопровідної компанії "Сарматія" на зборах у четвер домовилися до вересня провести позачергову зустріч для того, щоб обговорити і, можливо, затвердити нову форму керівництва компанією.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомив генеральний директор "Сарматії" Сергій СКРИПКА.

За його словами, позачергові збори ініціювала польська компанія PERN Pryjazn.

Окрім того, PERN виступила за зміни статуту компанії, які б дозволили підвищити ефективність її управління. Зокрема, йдеться про можливе створення наглядової ради, до якої увійдуть представники усіх акціонерів, і скорочення чисельності правління компанії. С. СКРИПКА зазначив, що це поки попередня ідея, а конкретні пропозиції PERN пообіцяла підготувати до наступних зборів акціонерів. "Ніхто не був готовий до дискусії на цю тему", - сказав він.

Сьогодні до складу правління входять представники усіх акціонерів, які, проте, не працюють у Варшаві, що ускладнює комунікацію і ухвалення необхідних рішень.

Гендиректор компанії також повідомив, що PERN пообіцяв призначити свого представника в правління "Сарматії" до 6 липня.

Довідка УНІАН. Міжнародна трубопровідна компанія "Сарматія" була створена влітку 2004 року "Укртранснафтою" і польською Pern "Сарматія". У 2008 році до складу акціонерів компанії були введені нові акціонери з Азербайджану (володіє 24,75% акцій), Грузії (24,75%) та Литви (1%).