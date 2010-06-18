«Газпром» розраховує збільшити поставки газу в Азію

ВАТ "Газпром" планує довести обсяги постачань газу в Азію до рівня свого експорту в Європу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Азіатський ринок для нас, для Росії, є ринком дуже-дуже перспективним. По-перше, це ринок для нас близький територіально, по-друге, це ринок дуже-дуже масштабний, і недалеко той час коли ми почнемо постачання газу на азіатський ринок в об'ємах, порівнянних з об'ємами постачань газу на європейський ринок", - сказав А.МІЛЛЕР.

Водночас він підкреслив, що європейським споживачам не варто турбуватися, оскільки для цього використовуватимуться різні ресурсні бази. Для Європи газ поставлятимуть із Західного Сибіру, для Азії - з ресурсної бази Східного Сибіру, до освоєння якої "Газпром" вже приступив.

"Для європейського ринку ми поставимо газу стільки, скільки потрібно буде нашим партнерам", - сказав А.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" (РФ) - найбільша газова компанія світу, що займається геологорозвідкою і видобутком газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є провідним акціонером "Газпрому" - на його частку доводиться 38,37% акцій компанії.

"Газпром" має в розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу складає 16%, у російських - майже 60%.