Міллер: Росія та ЄС досягли консенсусу

Росія і Європейський Союз займають консенсусну позицію щодо диверсифікації маршрутів постачання газу в Європу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Дуже важливо диверсифікувати транспортні маршрути, і це питання особливо актуальне для Європейського Союзу. Тут у нас абсолютно однакові підходи, абсолютно однакове бачення, абсолютно однаковий стратегічний підхід - кількість експортних магістральних газопроводів, які поставляють російський газ в Європу, повинна збільшуватися", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що падіння видобутку газу в Європі триватиме. "Саме ця тенденція зараз визначальна, а не чинник зростання попиту на газ у кінцевих споживачів країн Європи", - сказав він.

О. МІЛЛЕР наголосив, що перші чотири місяці тенденція попиту на газ була "підвищувальною".

За його словами, на сьогодні на газовому ринку в Європі спостерігається дві тенденції - країни Північної Європи збільшують споживання газу, а Південної - зменшують.

Він також повідомив, що "Газпром" розраховує в поточному році відіграти дві третини падіння об`ємів попиту на газ минулого року.

"Ми вважаємо, що ми можемо відіграти у 2010 році дві третини від падіння об`ємів попиту, який був у такому драматичному 2009 року", - сказав О. МІЛЛЕР.