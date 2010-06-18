Мінпаливенерго по-новому контролюватиме якість нафтопродуктів

Міністерство палива і енергетики України спільно з нафтовими компаніями розробляють нові механізми контролю якості нафтопродуктів на усіх етапах - від виробництва, імпорту палива до роздрібної реалізації.

Як повідомили УНІАН в компанія UPECO, про це сказав генеральний директор Українського об`єднання "Укрнафтохімпереробка" Михайло МІНДРЕСКУ під час VII міжнародної конференції "Нафтопереробка, нафтотранзит і нафтотрейдинг в країнах СНД і Балтії" сьогодні в м. Одеса.

"У 2009 році і в першій половині 2010 року в Україні не було контролю якості світлих нафтопродуктів", - заявив М. МІНДРЕСКУ.

За його словами, одним з дієвих механізмів скорочення кількості "бодяги" на ринку Мінпаливенерго бачить маркування вироблених бензинів і дизельного палива, що імпортуються, як підакцизного товару.

"Чому в нашій країні так ретельно контролюють надходження до бюджету від реалізації спиртного і тютюну, а тим часом "ділки" безкарно ухиляються від оплати акцизного товару? Метод маркування палива відмінно себе зарекомендував в Євросоюзі, зокрема в Німеччині. Також введені маркери на світлі нафтопродукти для внутрішнього споживання в Білорусі", - сказав М. МІНДРЕСКУ.

За даними глави УО "Укрнафтохімпереробка", сьогодні обсяги некондиційного палива на українському ринку складають від 10% до 20%.

Нагадаємо, Держспоживстандарт у 2009 році з перевірених 21,9 млн. л нафтопродуктів зняв з реалізації 1,62 млн. л (7,4%). У першому кварталі 2010 року з перевірених 4,74 млн. л було знято з реалізації 0,28 млн. л (5,9%).