Україна намагатиметься вийти із ситуації з RUE з мінімальними втратами

Україна намагатиметься вийти із ситуації з необхідністю повернення компанії “РосУкрЕнерго» 12 млрд. кубометрів газу з мінімальними втратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі "5 каналу" заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, коментуючи відповідне рішення Стокгольмського арбітражного суду за позовом RUE.

"З цієї ситуації ми будемо, безперечно, виходити. Україна не має в своєму розпорядженні зараз ні газу, ні ресурсів таких, які можна було б спокійно віддати і як б відновити справедливість. Але, безперечно, рішення Стокгольмського трибуналу, як і будь-які рішення міжнародних судів, мають бути уважно вивчені нашими органами юстиції, нашими, насамперед, урядовими установами, які відповідають за цю сферу. Ставитися дуже поверхнево до таких серйозних рішень не можна, скільки це загальновизнаний орган для розгляду господарських спорів. Невиконання рішення спричиняє певні санкції. І тому Україна потрапила, завдяки діям попереднього уряду, в непросту ситуацію, з якої шукатимемо вихід, виходячи з наших національних інтересів. Я думаю, що вихід ми знайдемо", - заявив М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що рішення Стокгольмського суду не було несподіваним.

"Не можна безкарно забирати чужу власність. Тут цілком було ясно, що рано чи пізно рішення буде на користь тієї компанії, в якої незаконно забрали її власність. Рішення лежало на поверхні. Зараз питання - як вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами. Зрозуміло, шукатимемо вихід", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що окрім мінімального шкоди, Україна має вийти із ситуації з максимальним збереженням репутації.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути “РосУкрЕнерго” 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у “РосУкрЕнерго” в 2009 році як компенсацію після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року “РосУкрЕнерго” було виключене зі схеми постачань газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% акцій “РосУкрЕнерго”.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що “РосУкрЕнерго” одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

Це рішення є наступним після раніше прийнятого Стокгольмським арбітражним судом рішення від 30 березня 2010 року про відшкодування “РосУкрЕнерго” близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.