РФ задіє механізм попередження ЄС стосовно Білорусі

Росія задіє міжнародні правові механізми у разі загрози транзиту енергоресурсів через Білорусь.

Про це журналістам заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО в ході Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає РІА «Новости».

«Якщо у нас виникнуть побоювання, пов`язані з перериванням транзиту, ми задіємо міжнародні правові механізми раннього попередження, які існують між Росією та Євросоюзом», - сказав С.ШМАТКО, коментуючи заяву щодо білорусько-російських газових відносин, зроблену напередодні першим заступником міністра енергетики Білорусі Едуардом ТОВПЕНЦЕМ.

«Не можу повірити, що це відповідальна заява відповідальної людини», - сказав С.ШМАТКО.

Як повідомлялося, Е.ТОВПЕНЕЦЬ заявив, що борг Білорусі за газ дорівнює боргу "Газпрому" за транзит - обидва становлять близько 200 млн. доларів. При цьому він не виключив, що можливі санкції з боку Росії "зачеплять питання транзиту".