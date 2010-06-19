Соколовський: вартість російських реакторів для Хмельницької АЕС завищена у 3-4 рази

Вартість російських реакторів для Хмельницької АЕС завищена в 3-4 рази, а їх надійність не доведена практикою.

Про це заявив у коментарі УНІАН експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, заяви та дії російських і українських керівників щодо добудови реакторів насторожують з огляду на безпекові та фінансові особливості.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звертає увагу на те, що на Хмельницькій АЕС планується встановити два атомних реактори ВВЕР-1000 за проектом В-392Б, які розроблені для Балаковської АЕС в Росії, але не були реалізовані з невідомих причин. «На сьогодні немає підстав сумніватися в надійності і безпеці цих реакторів. Проекти позитивно оцінюються фахівцями і експертами, однак ніде не перевірені на практиці. Тепер їх промислова експлуатація має розпочатись саме на Хмельницькій АЕС в Україні. Заради об’єктивності варто нагадати, що й реактори РБМК вважалися найбезпечнішими до квітня 1986 року, коли Чорнобильська катастрофа спростувала таке твердження. Цю сумну практику слід добре засвоїти, перш ніж приймати поспішні рішення про нові реактори», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Експерт констатував, що обидва блоки є незавершеними об’єктами. За попередніми оцінками, фізична готовність 3-го блоку становить 70%, 4-го - 28%. «Логічно, що добудова мала би коштувати дешевше, ніж будівництво нових блоків з «0». Це був основний аргумент на тендері 2007 року, коли російська сторона була визначена підрядником із завершення будівництва її ж реакторів. Тепер заяви свідчать навпаки - добудова російських незавершених блоків в Україні має коштувати у 3-4 рази дорожче, ніж створення нових», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що, наприклад, будівництво «з 0 під ключ» двох російських реакторів ВВЕР-1000 другої черги Тяньванської АЕС у Китаї вартує лише 1,7 млрд. доларів, тоді як добудову російських реакторів такої ж потужності на Хмельницькій АЕС прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, керівник «Росатому» Сергій КІРІЄНКО і перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ оцінюють в 4-6 млрд. доларів.

«За такі гроші можна прозоро реалізувати надійний західний проект «з 0 під ключ», водночас вирішуючи проблему диверсифікації. Зокрема, у цьому контексті в Китаї, на АЕС «Саньмень», на «чистому майданчику» за 5,8 млрд. доларів споруджуються два американські реактори АР-1000, які на сьогодні оцінюються як найбезпечніші», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він переконаний, що, очевидно, що нова влада не зацікавлена в негативних оцінках дій на Хмельницькій АЕС, а тому зобов’язана добиватися прозорості і відповідних гарантій російської сторони. «Інакше з проектами на Хмельницькій АЕС можуть виникнути проблеми набагато складніші, ніж сумно відомі газові», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.