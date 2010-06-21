«Газпром» розпочав обмежувати поставки газу до Білорусі з 15% добової норми.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава “Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сказав сьогодні на засіданні оперативного штабу.

«Закінчився відведений термін - п`ять днів, який було дано білоруській стороні для врегулювання заборгованості за поставки російського газу - заборгованість не погашено. І з 10-ї години ранку московського часу 21 червня 2010 року вводиться режим обмеження поставок російського газу в Республіку Білорусь на 15% від об`ємів планової добової поставки газу з поступовим виходом на рівень обмеження до 85% пропорційно заборгованості», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" розпочати обмеження поставок газу Білорусі.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у сумі 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборгував їй приблизно таку саму суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.