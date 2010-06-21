Французька EDF отримає 10% у проекті «Південний потік»

11:09, 21 червня 2010
Енергетика
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За рахунок зменшення частки ENI

Французька EDF отримає 10% в проекті "Південний потік" за рахунок зменшення частки ENI.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ "Газпром", сьогодні у рамках Петербурзького Міжнародного економічного форуму 2010 у присутності Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і Президента Франції Николя САРКОЗІ підписано трибічний Меморандум ВАТ "Газпром", концерну ENI і компанії EDF, який визначає конкретні кроки з входження французької компанії до складу акціонерів South Stream AG.

Зокрема меморандум передбачає, що входження EDF буде здійснено до кінця 2010 року за рахунок зниження частки ENI у спільній проектній компанії. Частка EDF складе не менше 10%.

Документ також регулює процес реалізації проекту будівництва морської ділянки газопроводу "Південний потік" на поточному етапі.

"Сьогодні уперше усі три майбутні партнери з реалізації "Південного потоку" виступили разом, продемонструвавши взаємне прагнення до створення надійного, безпечного і безперебійного маршруту постачань російського газу в Європу. Об'єднання таких держав як Росія, Франція та Італія підкреслює глобальний масштаб проекту і гарантує його успішність. Зараз, коли завершена розробка ТЕО морської ділянки "Південного потоку", можна сміливо говорити про те, що ми стали ще ближче на початок його будівництва", - сказав голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР.

У свою чергу керівник ENI Паоло СКАРОНІ підкреслив, що вітає входження EDF в проект у якості нового партнера. "Ця подія стане важливим кроком на шляху до його практичної реалізації. Досягнуті домовленості забезпечать усім учасникам проекту подальші можливості для зростання як видатних гравців європейського енергетичного ринку", - заявив він.

Довідка УНІАН: з метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ "Газпром" планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік".

23 червня 2007 року ВАТ "Газпром" і концерн ENI підписали Меморандум про взаєморозуміння у реалізації проекту "Південний потік". Меморандум визначає напрями співпраці двох компаній в галузі проектування, фінансування, будівництва і управління "Південним потоком".

18 січня 2008 року в Швейцарії була зареєстрована Компанія спеціального призначення South Stream AG. Засновниками компанії на паритетній основі виступили "Газпром" і ENI.

15 травня 2009 року "Газпром" і ENI підписали друге Доповнення до Меморандуму про взаєморозуміння між ВАТ "Газпром" і ENI від 23 червня 2007 року про подальші кроки з реалізації проекту "Південний потік". Доповнення передбачає збільшення продуктивності морської ділянки газопроводу "Південний потік" з 31 до 63 млрд. куб. м на рік, а також регулює питання маркетингу газу у рамках проекту.

27 листопада 2009 року "Газпром" і EDF підписали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає можливість входження EDF в проект будівництва морської ділянки газопроводу "Південний потік".

3 грудня 2009 року "Газпром" і ENI підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо проекту "Південний потік". Меморандум фіксує, що сторони підтримують приєднання компанії EDF до проекту "Південний потік".

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