Українська ГТС має увійти у російсько-українське газове СП

Глава "Газпрому" Олексій Міллер вважає, що газотранспортна система України повинна увійти до російсько-українського газового СП, про можливе створення якого на паритетних началах сторони заздалегідь домовилися.

Про це він заявив на прес-конференції 19 червня після Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), передає кореспондент УНІАН.

"Ми домовилися про можливе створення спільного підприємства на умовах 50 на 50 з розумінням того, що українська сторона вноситиме ГТС і активи видобутку, з боку "Газпрому" - активи" видобутку, - повідомив О.МІЛЛЕР.

За його словами, запаси активів видобутку, що вносить "Газпром", будуть еквіваленти вкладу української сторони.

"Може йтися про одне велике родовище, яке буде еквівалентне за вартістю", - додав керівник "Газпрому" і висловив упевненість, що "українська сторона розуміє економічну вигоду такої перспективи".

"Обговорення ведеться, з української стороною це питання політизовано, при цьому економічний аспект не підлягає сумніву", - констатував О.МІЛЛЕР.

"І один з таких плюсів - фінансова можливість "Газпрому" у модернізації ГТС України", - підкреслив глава "Газпрому".