Нафта несуттєво подорожчала

Ф'ючерси на сиру нафту у п'ятницю трохи виросли в ціні, тоді як чотириденне зростання цін на нафтопродукти призупинилося на тлі фіксації прибутку через побоювання щодо надлишку запасів в короткостроковій перспективі, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За відсутності нових економічних даних США ціни залишалися у вузьких діапазонах, демонструючи помірні коливання, відповідні до змін курсу долара і фондових індексів.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування липневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 39 центів до 77,18 долара за барель. Під час сесії ціни коливалися у відносно вузькому діапазоні 75,56-77,45 долара за барель. Серпневі ф'ючерси, які з середи стають ф'ючерсами з найближчим терміном виконання, виросли за підсумками торгів на 22 центи до 78,26 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися на 46 центів до 78,22 долара за барель.

Протягом минулого тижня липневі ф'ючерси на нафту виросли на 3,40 долара, або на 4,6%.

Суперечлива картина з цінами на сиру нафту і нафтопродукти стала дзеркальною протилежністю ситуації у четвер, коли вартість нафти впала, а котирування ф'ючерсів на бензин і паливневий мазут виросли. Усе це вказує на відсутність твердої упевненості щодо напряму цін в короткостроковій перспективі.

Ціни на нафту зазнавали тиску з боку даних щодо запасів у США, які продемонстрували несподіване зростання протягом 5-11 червня. Запаси сирої нафти виросли на 1,69 млн. барелів, тоді як аналітики прогнозували їх скорочення на 1,3 млн. барелів. Зростання було обумовлене збільшенням імпорту і зниженням коефіцієнта завантаженості нафтопереробних потужностей.

Трейдери також заклопотані рівнями запасів у нафтосховищі в місті Кушинг, штат Оклахома. Їх турбує можливість того, що запаси нафти в Кушингу, який є пунктом постачання за ф'ючерсними контрактами, що торгуються на NYMEX, продовжать рости на тлі уповільнення активності нафтопереробки. У короткостроковій перспективі це чинитиме знижувальний тиск на ціни.

У теорії зниження завантаженості нафтопереробних потужностей повинне допомогти понизити запаси нафтопродуктів і надати підтримку цінам, проте, попит останнім часом був у гіршому разі незначним, а в кращому - непослідовним.

Запаси сирої нафти і основних нафтопродуктів, таких як бензин, дизельне паливо і паливневий мазут, залишаються вищими за середні п'ятирічні рівні, проте, ціни на продукти нафтопереробки отримують підтримку за рахунок очікувань, що відновлення економіки стимулюватиме попит. Міністерство енергетики США повідомило, що попит на бензин минулого тижня був найвищим з серпня 2009 року, проте, трохи нижчим, ніж у той же період роком раніше, тоді як його запаси скоротилися до найнижчого рівня з 25 грудня 2009 року.

Липневі ф'ючерси на бензин RBOB знизилися на 1,64 цента, або на 1,6%, до 2,1476 долара за галон. Котирування липневих ф'ючерсів на паливневий мазут знизилися на 1,85 цента, або на 1,9%, до 2,1289 долара за галон, найвищого рівня за тиждень.