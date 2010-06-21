«Газпром» почав обмежувати поставки газу до Білорусі з 15%

"Газпром" почав обмежувати постачання газу в Білорусь з 15% добової норми.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР сказав сьогодні на засіданні оперативного штабу.

"Закінчився відведений термін - п'ять днів, який дали білоруській стороні для врегулювання заборгованості за постачання російського газу - заборгованість не погашена. І з 10-ої ранку московського часу 21 червня 2010 року вводиться режим обмеження постачання російського газу в Республіку Білорусь на 15% від обсягів планового добового постачання газу з поступовим виходом на рівень обмеження до 85% пропорційно заборгованості", - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" почати обмеження постачань газу Білорусі.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборговував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.