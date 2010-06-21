«Укрнафта» скерує 113,3 млн. грн. прибутку на виплату дивідендів

Правління найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" вирішило виплатити дивіденди за 2009 рік з розрахунку 2,09 грн. на акцію, що складе 113 млн. 337 тис. 585,9 грн.

Про це сказано в повідомленні правління ВАТ "Укрнафта", опублікованому в газеті "Голос України" (№112 від 19 червня).

Згідно з повідомленням, таке рішення правління компанії прийняло 30 квітня 2010 р.

Зокрема, у повідомленні зазначено, що за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ "Укрнафта" у 2009 році виплата дивідендів за 2009 рік починається 15.06.2010 і закінчується 30.06.2010.

Дивіденди виплачуються ВАТ "Укрнафта" (Центральна бухгалтерія) із залученням реєстратора ВАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз".

Упродовж звітного періоду дивіденди платять акціонерам-юридичним особам шляхом перерахування на банківський рахунок, акціонерам-фізичним особам - готівкою поштовим переказом або на банківський рахунок. Витрати з оплати переведення дивідендів несе акціонер.

Також компанія зазначає, що виплата дивідендів здійснюється з дотриманням встановлених термінів їх виплати за наявності у товариства вільних грошових коштів і за наявності достовірної інформації, необхідної для своєчасної виплати дивідендів.

Нагадаємо, статутний фонд "Укрнафти", що складає 13 млн. 557 тис. 127,5 грн., розділено на 54 228 510 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2009 році "Укрнафта" скоротила чистий прибуток на 73,7% порівняно з 2008 роком, до 378,783 млн. грн.