Медведєв: Білорусь може розрахуватися за газ лише валютою

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підкреслює, що Білорусь може розрахуватися за газ тільки валютою, а не товарами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

"Платити треба відповідно до контракту, а контракт передбачає виконання платежу в іноземній валюті. Інше просто суперечить нашому валютному законодавству - "Газпром" просто не може брати нічого іншого - ні піроги, ні масло, ні сир, ні млинці, ніщо інше не може служити засобом платежу", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

"Це повинні розуміти наші білоруські партнери", - підкреслив він.

Д. МЕДВЕДЄВ доручив продовжувати переговори з білорускою стороною, "спонукаючи до виконання договору".

Президент Росії також доручив проінформувати про ситуацію інших контрагентів "Газпрому" у рамках європейської співпраці.

"Треба ввести в дію систему сповіщення наших контрагентів у зв'язку з тими рішеннями, які прийняв "Газпром", - сказав він.

У свою чергу О. МІЛЛЕР сказав, що Білорусь визнає борг за постачання російського газу, але пропонує здійснити оплату машинами і устаткуванням.

Як повідомляв УНІАН Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" приступити до обмеження постачань газу Білорусі.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборговував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.