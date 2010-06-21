Вилучений у RosUkrEnergo газ «Нафтогаз» оплатив повністю

Газ в об'ємі 11 млрд. куб. м, який за рішенням Стокгольмського арбітражного трибуналу НАК "Нафтогаз України" повинна повернути компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), держхолдинг повністю оплатив.

Про це заявив екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК, повідомляє УНІАН його прес-служба.

За його інформацією, суть домовленості від 19 січня 2009 року полягала у тому, що усі права постачальника газу - ВАТ "Газпром" (кредитора) - перейшли до НАК "Нафтогаз України".

"RosUkrEnergo не сплатило ВАТ "Газпром" 11 млрд. куб. м газу. НАК "Нафтогаз України" забрала цей газ і оплатила його ВАТ "Газпром", - сказав В. ПИНЗЕНИК.

Як наголосив екс-міністр фінансів, отримувати згоду на таку поступку з боку RosUkrEnergo за українським законодавством не потрібно.

"У рамках домовленостей про поступку прав вимоги "Нафтогаз України" повинен подати позов про стягування заборгованості з RosUkrEnergo за газ, орієнтуючись при цьому на діючі ринкові ціни на газ", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав НАК "Нафтогаз України" повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей об'єм газу був вилучений "Нафтогазом" у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того, як у результаті підписання прямого контракту між НАК і "Газпромом" у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачань газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з "Газпромом", який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo отримає від "Нафтогазу" додатковий об'єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу у якості неустойки за порушення умов контракту.

Це рішення є продовженням прийнятого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення "Нафтогазом" умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.