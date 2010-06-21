Україна готова збільшити транзит російського газу у Європу

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" технологічно готова збільшити транзит російського газу до Європи через введення режиму обмеження постачань газу через Білорусь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укртрансгаз".

У повідомленні сказано, що Об'єднане диспетчерське управління ДК "Укртрансгаз" 17 червня отримало запит для напрацювання альтернативних варіантів постачань газу від ТОВ "Газпром експорт".

За інформацією прес-служби ДК "Укртрансгаз", на 09:00 21 червня українська газотранспортна система готова прийняти додатковий обсяг російського газу, але поки через газовимірювальні станції ГВС Кобрин (магістральний газопровід Івацевичі-Долина, друга нитка) і ГВС Мозір (магістральний газопровід Торжок-Долина) додатковий обсяг природного газу не подають.

Об'єднане диспетчерське управління ДК "Укртрансгаз" кожні дві години проводить оперативні наради з відстежування режимів постачань.

Також компанія зазначає, що про зміни режимів роботи української газотранспортної системи повідомлятимуть в оперативному режимі.

Нагадаємо, сьогодні ВАТ "Газпром" почало обмежувати постачання газу в Білорусь з 15% добової норми.

"Закінчився відведений термін - п'ять днів, який дали білоруській стороні для врегулювання заборгованості за постачання російського газ - заборгованість не погашена. І з 10-ої ранку московського часу 21 червня 2010 року вводиться режим обмеження постачання російського газу в Республіку Білорусь на 15% від обсягів планового добового постачання газу з поступовим виходом на рівень обмеження до 85% пропорційно заборгованості", - сказав глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР сьогодні на засіданні оперативного штабу.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" приступити до обмеження постачань газу Білорусі.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборговував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.