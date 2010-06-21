Гуртові ціни на бензин в Україні виросли

З 14 до 21 червня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти зросли на 1,6-2,5% (у середньому на 2%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 14 до 21 червня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А- 80 - збільшилися на 1,7%, або 130 грн./тона, - до 7880 грн./тона; на бензин А- 92 - збільшилися на 2,5%, або 200 грн./тона, - до 8210 грн./тона; на бензин А- 95 - збільшилися на 1,6%, або 130 грн./тона, - до 8250 грн./тона; на дизельне паливо - збільшилися на 2,1%, або 140 грн./тона, - до 6880 грн./тона.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.