Льовочкін: Україна не повертатиме “РосУкрЕнерго” ні гроші, ні газ

Україна зараз не збирається повертати «РосУкрЕнерго» ні газ, ні гроші.

Про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН в ефірі програми «Чорне та біле» на телеканалі ТВі, коментуючи рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу, за яким «Нафтогаз України» зобов’язаний повернути компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу, а також передати їй 1,1 млрд. кубометрів газу як компенсацію, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Ніяких грошей зараз і ніякого газу Україна повертати не збирається», - сказав С.ЛЬВОЧКІН.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, Україна чекає офіційні документи зі Стокгольмського суду, і після цього уряд прийматиин рішення про тактику подальших дій.

Коментуючи порушення справи Службою безпеки України за фактом завдання збитків Державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що це буде розслідування не стосовно минулої влади, а відносно чиновників, “які ухвалювали конкретні рішення, які призвели до того, що зараз ми програли суд”.

«Зараз з України, по-перше, піде газ, а, по-друге, я не знаю, чи є в арбітражних рішеннях якісь санкції проти України. Тобто додаткові гроші, які ми в результаті подібного рішення про відбір газу повинні будемо внести на користь цієї компанії», - сказав глава Адміністрації Президента. При цьому він додав, що “це буде прямий фінансовий збиток, оскільки не виконувати рішення всередині України - це могли собі дозволяти раніше деякі чиновники, а рішення міжнародних арбітражних судів - це пряма відповідальність держави».

«Якщо ці гроші ми повинні будемо платити за чиїмось рішенням, то цей хтось повинен сидіти у в`язниці. Мені здається, що це нормально», - підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.