Польща може збільшити імпорт газу через Україну

Польща в разі проблем із поставками в країну російського газу через територію Білорусі може збільшити його імпорт через українську газотранспортну систему.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар польської національної нафтогазової компанії PGNIG Йоанна ВАСІЦКА-ЗАКШЕВСЬКА.

Вона зазначила, що станом на понеділок PGNIG, монопольний імпортер газу до Польщі, отримує російський газ через білоруську територію в законтрактованих обсягах.

„Моніторимо ситуацію й не маємо ніяких сигналів, що поставки повинні були б бути зменшені”, - сказала прес-секретар.

Водночас вона зазначила, що Польща імпортує через білоруську газотранспортну систему 60% газового імпорту зі сходу, а 40% - через Україну, уточнивши, що через українську ГТС фізично можна прокачувати вдвічі більше газу, ніж зараз транспортується.

Представник PGNIG нагадала, що під час останнього газового конфлікту України з Росією на початку 2009 року польській компанії вдалося домовитися про збільшення газових поставок через Білорусь.

Довідка УНІАН. Польща щорічно споживає близько 13-14 млрд. куб. м газу, близько 70% якого імпортується. Понад 90% імпортного газу поляки купують у ВАТ „Газпром” або близьких до нього компаній.