Газпром "переключиться" на український транзит газу
Через проблеми з Білоруссю
«Газпром» відпрацьовує додаткові можливості поставок газу європейським споживачам територією України у зв’язку з обмеженням поставок через Білорусь.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам 4 Москві сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.
«Газпром відпрацьовує і додаткові можливості поставок газу європейським споживачам. Зокрема, транзитом через Україну, насамперед, йдеться про Польщу», - сказав С.КУПРІЯНОВ.
Він нагадав, що чинний контракт дозволяє обмежити поставки російського газу Білорусі на 85%, проте було ухвалене рішення про поступове обмеження поставок, щоб не створювати технологічних проблем.
За його словами, на даний момент скорочення поставок газу Білорусі становило 7 млн. з 45 млн. куб. м планового добового об`єму.
Він також підкреслив, що «Газпром» ще минулого тижня попередив Європу про можливі проблеми з поставками газу через Білорусь.
С.КУПРІЯНОВ відзначив також, що борг «Газпрому» перед Білоруссю існує, але «це штучна ситуація».
«Білоруська сторона не підписує свідомо акт про виконані роботи і не дозволяє нам погасити цей борг, який ми готові погасити вже давним-давно», - заявив він.
Водночас С.КУПРІЯНОВ підкреслив, що парламентери з боку Білорусі визнають борг перед «Газпромом».
На запитання про розміри боргу представник "Газпрому" сказав, що вони порівняні з боргом Білорусі за поставки (192 млн. дол).