РІвень оплати газу підприємствами ПЕК складає 72%

ДК "Газ України" занепокоєна незадовільними розрахунками за газ підприємствами теплової комунальної енергетики (ТКЕ). Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що незважаючи на те, що деякі підприємства ТКЕ покращують проведення розрахунків, загальний стан погашення заборгованості за спожитий природний газ теплоенергетиками викликає у ДК "Газ України" значне занепокоєння.

Дані оперативного моніторингу свідчать, що станом на 18 червня 2010 р. рівень оплати теплоенергетиками вартості спожитого за період з 1 жовтня 2009 р. природного газу становить лише 72%. Сума боргу підприємств ТКЕ перед компанією за цей період - 2,7 млрд. грн.

Найбільша заборгованість з 1 жовтня 2009 р. - у теплопостачальників Донецької (500 млн. грн.), Дніпропетровської (426 млн. грн.), Харківської (299 млн. грн.), Луганської (286 млн. грн.), Одеської (155 млн. грн.), Київської (113 млн. грн.) областей, а також АР Крим (112 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК "Київенерго" посідає перше місце серед боржників за спожитий природний газ. Станом на 18 червня п.р. заборгованість київських теплоенергетиків перед ДК "Газ України" за 2009-2010 рр. становила понад 2 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 45%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ - у підприємств ТКЕ Закарпатської області (38%).

Підприємства ТКЕ також незадовільно погашають заборгованість за газ, спожитий протягом опалювального сезону 2008-2009 рр. Сума їх боргу перед компанією за цей період - понад 1,9 млрд. грн., рівень оплати - 78%.

Незадовільні розрахунки за газ є наслідком низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств ТКЕ і неефективного управління з боку місцевих органів влади.

Також у повідомленні відзначено, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ і підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.