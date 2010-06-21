СП «Газпрому» і «Нафтогазу» може бути створене без передачі ГТС

Спільне підприємство ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» може бути створено і без передачі в його склад газотранспортної системи (ГТС) України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор департаменту газової, нафтової і нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики України Костянтин БОРОДІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Чи можливе створення СП без передачі газотранспортної системи? Цілком можливе», - сказав він.

При цьому він додав, що питання передачі ГТС у спільне підприємство є дуже складним і дискусійним з боку України.

К.БОРОДІН зазначив, що робота спільного підприємства може розпочинатися з невеликих проектів між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в будь-якій сфері нафтогазової галузі - пошук і розробка родовищ, транспортування і розподіл газу тощо. «Триває лише опрацювання цих проектів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що газотранспортна система України має увійти до російсько-українського газового СП, про можливе створення якого на паритетних началах сторони заздалегідь домовилися.

«Ми домовилися про можливе створення спільного підприємства на умовах 50 на 50 з розумінням того, що українська сторона вноситиме ГТС і активи видобутку, з боку "Газпрому" – активи видобутку», - повідомив О.МІЛЛЕР.

За його словами, запаси активів видобутку, що вносяться «Газпромом», будуть еквівалентні внеску української сторони.

Нагадаємо, наприкінці квітня глава уряду РФ Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».