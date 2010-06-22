Путін: транзит газу до Європи може бути перенаправлено через Україну

Транзит газу до Європи через Білорусь може бути перенаправлено через українську газотранспортну систему.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні Президії Уряду РФ.

Зокрема, В.ПУТІН повідомив, що технічна можливість несанкціонованого відбору з газової труби «Ямал-Європа», який проходить територією Білорусі, у білоруської сторони є. Він зазначив, що по цьому газопроводу «Газпром» перекачує близько 33 млрд. куб. метрів, а на добу 65,5 млн. кубів.

«Є можливість переорієнтації цих потоків, у разі потреби, на інші маршрути. Зокрема через ГТС України. Ми сьогодні через ГТС України прокачуємо приблизно 105 млрд. на рік. Можливості ГТС України значно вищі - прокачували і 120, і 130, можна прокачати й трохи більше. Сподіваюся, що до цього не дійде», - підкреслив В.ПУТІН.

Він також повідомив, що «наші білоруські партнери» не платять у потрібному обсязі вже не три, а більше п`яти місяців - із січня поточного року.

За його словами, 31 березня цього року пішло перше повідомлення з вимогою сплатити одержуваний продукт у повному обсязі відповідно до контракту. «З тих пір до Білорусі було направлено три листи. Всі вони залишилися без відповіді», - сказав він.

В.ПУТІН запевнив, що дії «Газпрому» є абсолютно обгрунтованими й передбачені діючим контрактом.

Він підкреслив, що в рамках цього контракту «Газпром» може скоротити постачання на 85% і більш. «Але це не робиться, маючи на увазі наші особливі відношення з білоруськими споживачами й для того, щоб дати можливість нашим білоруським колегам і партнерам, врешті-решт, зреагувати на вимоги своїх російських партнерів і підвищити рівень фінансової дисципліни, виконати всі вимоги відповідно до контракту», - сказав він.

У свою чергу віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН повідомив, що 25 червня Білорусь повинна забезпечити черговий платіж у обсязі близько 270 млн. дол.

«Неодноразові вимоги до білоруської сторони про погашення заборгованості досі не мали дії. Таким чином, компанія «Газпром» із 10.00 21 червня, із сьогоднішнього дня, ввела обмеження на поставки природного газу до Республіки Білорусь», - зазначив він.