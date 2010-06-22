"Газпром" зберігає обмеження на постачання газу у Білорусь

"Газпром" поки зберігає обмеження на постачання газу в Білорусь на 15% і має намір сьогодні знову обговорити ситуацію на засіданні оперативного штабу. "Воно відбудеться 22 червня о 10:00 мск", - повідомив офіційний представник компанії Сергій Купріянов, повідомляє k2kapital.

У понеділок після того, як білоруська сторона не погасила борг за постачання газу у відведений для цього п'ятиденний термін, "Газпром" скоротив подачу палива в сусідню республіку на 7 млн/ кубометрів на добу. Це складає 15% від щоденного планового обсягу у 45 млн. кубометрів. Нині борг Білорусі за російський газ досяг $192 млн. і з урахуванням травневих постачань може збільшитися до $250 млн.

Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін на засіданні президії уряду в понеділок заявив, що Росія поки не зменшуватиме постачання газу в Білорусь більше ніж на 15%. Водночас він назвав обмеження постачань газу в Білорусь "абсолютно обгрунтованими", оскільки вони "передбачені контрактом". "Строго кажучи, ми можемо скоротити постачання на 85 і більше відсотків, але поки не робимо цього, адже маємо особливе ставлення до білоруських споживачів", - пояснив Путін. Він додав, що Росія готова "дати можливість білоруським колегам зреагувати і підвищити рівень фінансової дисципліни, виконати усі вимоги".

У понеділок увечері Міненерго Білорусі заявило, що республіка планує оплатити травневі постачання до 23 червня і погасити увесь борг за російський газ до 5 липня. Проте, Мінськ хотів би, щоб і "Газпром" ліквідував свою заборгованість за транзит російського газу до Європи по білоруській території. Як повідомив перший заступник міністра енергетики Білорусі Едуард Товпенец, лист з відповідними пропозиціями надіслано в "Газпром".

Раніше того ж дня перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко оцінив заборгованість "Газпрому" за транзит газу у $217 млн. "Вони розрахуються за транзит, ми - за газ", - сказав він.

При цьому Семашко визнав, що у республіки "складно з валютою". "Білорусії, щоб увійти до режиму реального часу з оплатою, необхідно буде запозичувати кошти. Ми розрахуємося, може, не сьогодні. Думаю, протягом двох тижнів знайдемо можливість. Запозичимо, але розрахуємося", - сказав Семашко.

Проте, Москва продовжує наполягати на максимально оперативному вирішенні проблеми білоруської заборгованості. "Два тижні ніхто чекати не буде", - заявив Купріянов.

Водночас він підтвердив, що заборгованість "Газпрому" за транзит газу до Європи дійсно існує, але вона створена штучно, оскільки білоруська сторона не підписує акт щодо транзиту. Що стосується сплати боргу за транзит, то "це чисто технічне питання, яке може бути вирішене у будь-який момент" підкреслив Купріянов.