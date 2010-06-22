Нафта на світових майданчиках подорожчала

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок, 21 червня, підвищилися на тлі інформації про зміну валютної політики Китаю, передає АР.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,64 долара - до 77,82 долара за барель.

Ціна серпневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,60 долара - до 78,82 долара за барель.

У суботу Народний банк Китаю оголосив про відмову від прив`язки юаня до долара і підвищення гнучкості формування обмінного курсу юаня. У зв`язку з цим інвестори розраховують на підвищення курсу китайської валюти, що приведе до підвищення попиту на енергоресурси в країні.