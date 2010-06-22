«Газпром» продовжує переговори з Україною про створення газового СП

ВАТ "Газпром" продовжує переговори з Україною про створення спільного підприємства на паритетних началах як першого кроку майбутнього об`єднання з "Нафтогазом".

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні сказав на прес-конференції в Москві прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Та пропозиція, яку зробили зараз і яку обговорюємо з Україною - вона більш комплексна і масштабніша, ніж просто створення деякого консорціуму. Ми продовжуємо переговори з українською стороною щодо створення спільного підприємства на паритетних началах як першого кроку майбутнього об`єднання", - сказав С. КУПРІЯНОВ.

"Не дивлячись на те, що з українського боку звучать різні міркування із цього приводу, на наш погляд, якщо очистити цю історію від політичної складової, з точки зору економіки абсолютно очевидно, що майбутнє "Нафтогазу", я маю на увазі світле майбутнє, є тільки разом з "Газпромом", - додав він.

Нагадаємо, у кінці квітня голова уряду РФ Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

20 червня, коментуючи заяву глави "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА про те, що злиття компаній стане наступним етапом після створення суб`єктами спільного підприємства, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ефірі телеканалу "1+1" заявив, що злиття НАК "Нафтогаз України" і ЗАТ "Газпром" не буде.

"Ніякого злиття не буде. Але буде пошук організаційної форми, яка дозволить, як наш Президент сказав, синтезувати ефект роботи нашого "Нафтогазу" і "Газпрому", - заявив М. АЗАРОВ.