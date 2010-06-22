«Газпром» може піти на подальше скорочення поставок газу у Білорусь

"Газпром" може піти на подальше скорочення постачань газу в Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам повідомив прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Якщо з білоруського боку не буде ніяких реальних кроків до вирішення проблеми, можна чекати, що буде нове зниження. Визначатимемося так само як і сьогодні під час засідання оперативного штабу", - сказав С. КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 10.00 за московським часом "Газпром" збільшив обмеження постачань газу в Білорусь до 30%.

"За минулу добу Білорусь не зробила ніяких дій з погашення заборгованості за постачання російського газу, і з 10 годин мск 22 червня 2010 року вводиться обмеження на плановий об'єм добового постачання російського газу в Республіку Білорусь на 30% з наступним збільшенням обмеження до рівня постачання пропорційно заборгованості", - сказав глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" вимагає від Білорусі виплати боргу у 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборговував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" приступити до обмеження постачань газу Білорусі.

Учора, 21 червня, "Газпром" обмежив постачання газу в Білорусь на 15% добової норми, сьогодні збільшив обмеження до 30%.

Сьогодні, 22 червня, агентство "БЕЛТА" з посиланням на представника Міністерства енергетики Республіки Білорусь Людмилу ЗЕНЬКОВИЧ повідомило, що Білорусь розрахувалася з "Газпром" в повному об'ємі за спожитий у травні природний газ.

"Не чекаючи перерахування грошових коштів від "Газпрому" за здійснений у травні поточного року транзит російського природного газу по білоруській газотранспортній системі і газопроводу "Ямал-Європа" в країни Європи, у повному обсязі здійснено розрахунок за спожитий Білоруссю в травні природний газ", - сказала представник Міненерго. Таким чином, Білорусь розрахувалася з ВАТ "Газпром" в повному обсязі за спожитий Республікою Білорусь у травні природний газ, підкреслила вона.

Також білоруське агентство повідомило сьогодні, що президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

За словами О. ЛУКАШЕНКА, на сьогодні "Газпром" винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.

"Я наказав зараз уряду перекрити транзит через Білорусь, поки не заплатить за транзит "Газпром", - заявив О. ЛУКАШЕНКО.