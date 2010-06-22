Мінськ повністю розрахувався з Газпромом за травень

Білорусь розрахувалася з "Газпромом" в повному обсязі за спожитий у травні природний газ.

Про це повідомила представник Міністерства енергетики Республіки Білорусь Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, передає "БЕЛТА".

"Не чекаючи перерахування грошових коштів від "Газпрому" за здійснений у травні поточного року транзит російського природного газу по білоруській газотранспортній системі і газопроводу "Ямал-Європа" в країни Європи, у повному об'ємі здійснено розрахунок за спожитий Білоруссю у травні природний газ", - сказала представник Міненерго. Таким чином, Білорусь розрахувалася з ВАТ "Газпром" в повному обсязі за спожитий Республікою Білорусь у травні природний газ, підкреслила вона.

У Міністерстві енергетики також підтвердили, що "Газпром" довів рівень зниження постачань газу в Білорусь до 30% добової норми. "Міненерго підтверджує що "Газпром" скоротив постачання газу сьогодні з 10 ранку за московським часом на 30% ", - сказала Л. ЗЕНЬКОВИЧ.

Нині створені оперативні штаби в "Бєленерго", "Бєлтопгаз" і "Бєлтрангаз". Координація дій штабів покладена на Міненерго.

Нині ряд електростанцій Білорусі переведені на спалювання резервних видів палива. Обмежена подача природного газу на промислові підприємства.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" вимагав від Білорусі виплати боргу в 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила, що "Газпром" заборговував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" приступити до обмеження постачань газу Білорусі.

21 червня "Газпром" обмежив постачання газу в Білорусь на 15% добової норми.