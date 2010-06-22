За 5 років на ЧАЕС побудують усі заплановані об’єкти

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ сподівається, що за п'ять років на майданчику Чорнобильської АЕС вдасться побудувати усі заплановані об'єкти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Я вірю у те, що за 3-4, максимум за 5 років, усі об'єкти на чорнобильському майданчику будуть побудовані", - сказав Н.ШУФРИЧ.

За його словами, за перші три місяці роботи нового уряду і, відповідно, нового керівництва МНС, вдалося значно прискорити підписання і підготовку робочої документації, експертних заключень щодо об'єктів, які будують і будуватимуть на території ЧАЕС, у тому числі, і щодо будівництва над реактором 4-го енергоблоку конфайнмента.

При цьому Н. ШУФРИЧ висловив упевненість, що до кінця цього року відповідні роботи будуть завершені, і наступного року почнеться будівництво об'єктів, у тому числі тих, роботи на яких зараз припинено.

Водночас Н. ШУФРИЧ висловив задоволення з приводу того, що за час роботи нової влади вдалося вивести зі збиткового стану ДП "Чорнобильська атомна електростанція", і це підприємство вже отримало хоч і невелику (6 тис. грн.), але все таки прибуток. На думку Н.ШУФРИЧА, це свідчить про те, що у майбутньому держава не матиме необхідності фінансувати це держпідприємство.

Довідка УНІАН. Зараз у Чорнобилі будують сховище відпрацьованого ядерного топлива- 2 (СВЯП- 2), Новий безпечний конфайнмент (НБК) над об'єктом "Укриття" і завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ).