Азаров: Україна може збільшити обсяги прокачки газу у Європу

Україна, у разі потреби, може збільшити обсяг прокачування газу до Європи на 30 млрд. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції.

«Так, ми, звичайно, маємо можливість прокачувати додатково 15, 20, 30 млрд. кубометрів газу. Якщо в цьому виникне необхідність, то українська ГТС реалізує, перш за все, домовленості про постачання газу до Європи», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що транзит газу до Європи через Білорусь може бути перенаправлений через українську газотранспортну систему.

«Є можливість переорієнтації цих потоків, у разі потреби, на інші маршрути. Зокрема через ГТС України. Ми сьогодні через ГТС України прокачуємо приблизно 105 млрд. на рік. Можливості ГТС України значно вищі - прокачували і 120, і 130, можна прокачати і трохи більше», - підкреслив В.ПУТІН.

За інформацією «БЕЛТА», сьогодні президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на сьогодні «Газпром» винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.