Єврокомісія проведе зустрічі з представниками Білорусі та Росії для обговорення газового конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марліна ХОЛВНЕР.

«Сьогодні після обіду ми матимемо зустріч з представниками обох сторін», - сказала вона.

Представник Єврокомісії зауважила, що комісія продовжує відстежувати ситуацію щодо розвитку російсько-білоруського газового конфлікту.

Разом з тим, за словами М.ХОЛВНЕР, Єврокомісія сподівається, що цей конфлікт не вплине на постачання російського газу до Європи.

Представник Єврокомісії також сказала, що у найгіршому випадку постраждати від білорусько-російського конфлікту можуть лише дві країни ЄС – Польща та Німеччина.

При цьому М.ХОЛВНЕР додала, що на сьогодні є технічна можливість збільшити постачання газу до цих країн через Україну у випадку необхідності.

Як повідомляв УНІАН, з 21 червня Росія почала зменшувати постачання газу до Білорусі, обвинувачуючи Мінськ у боргах.

У свою чергу, Білорусь заявила про заборгованість «Газпрому» за транзит газу до Європи.