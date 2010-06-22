«Газпром» одержав підтвердження Києва

«Газпром» одержав підтвердження офіційного Києва про готовність збільшити транзит російського газу територією України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам повідомив прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«У цих умовах (припинення транзиту газу через Білорусь – УНІАН) «Газпром» відпрацьовує питання альтернативного постачання газу нашим клієнтам, не зачіпаючи територію Білорусі. Перш за все – це транзит через Україну, і підтвердження готовності забезпечити транспортування російського газу до Європи в додаткових обсягах вже одержані з Києва», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Також, за його словами, Газпром» розглядає можливість використання газу з підземних сховищ у Європі і можливості спотових ринків. Водночас потреби Калінінграда будуть забезпечені через Литву, додав С.КУПРІЯНОВ.

«Ми жодних проблем не бачимо, наші клієнти у Європі одержать необхідні обсяги газу за контрактами з «Газпромом», а нашим колегам у Мінську хочеться сказати наступне: Ваше рішення перекрити транзит – це ще не привід не платити за боргами», - заявив він.